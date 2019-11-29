Социологические исследования провела соцгруппа «Рейтинг». Опрос показал, что 53% респондентов считают, что Зеленский справляется с обязанностями президента лучше, чем Порошенко.

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В то же время 8% опрошенных считают, что Зеленскому нужно шесть месяцев на повышение эффективности своей работы и демонстрации качественного результата работы. 28% украинцев дают президенту год, 27% — три года, 14% — пять лет. Более, 17% считают, что он никогда не может продемонстрировать улучшений.

Такую же позитивную оценку работе Верховной рады дали 34% опрошенных. Кабинет министров набрал лишь 27%. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.