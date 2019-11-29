«Зеленский лучше Порошенко» — украинцы сравнили президентов
Опрос показал, что украинцы считают нынешнего президента, Владимира Зеленского, эффективней его предшественника, сообщила «Газета.ru» со ссылкой на «Украинские Новости».
Социологические исследования провела соцгруппа «Рейтинг». Опрос показал, что 53% респондентов считают, что Зеленский справляется с обязанностями президента лучше, чем Порошенко.
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В то же время 8% опрошенных считают, что Зеленскому нужно шесть месяцев на повышение эффективности своей работы и демонстрации качественного результата работы. 28% украинцев дают президенту год, 27% — три года, 14% — пять лет. Более, 17% считают, что он никогда не может продемонстрировать улучшений.
Такую же позитивную оценку работе Верховной рады дали 34% опрошенных. Кабинет министров набрал лишь 27%. В опросе приняли участие 2,5 тысячи человек.