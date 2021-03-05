Зеленский лишил Саакашвили должности

Михаила Саакашвили вывели из состава украинского Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства. Соответствующий указ президента Зеленского опубликовали на его официальном сайте.

Документ вступил в силу накануне, сообщило РИА «Новости». Освободившееся место в совете занял эксперт исполнительного комитета реформ Георгий Цхакай.

Саакашвили, ранее исполнявший полномочия президента Грузии, в 2013 году покинул страну после того, как против него возбудили ряд уголовных дел.

Весной 2015 года его, уже получившего гражданство Украины, назначили губернатором Одесской области. Однако в ноябре 2016-го президент Петр Порошенко уволил Саакашвили, а в 2017-м лишил гражданства.

Власти Украины в феврале 2018 года выслали политика в Польшу, откуда он осенью 2017 года незаконно попал на территорию страны, прорвав кордоны пограничников.

Новый президент Владимир Зеленский 28 мая 2019 года вернул Саакашвили гражданство, а еще через год назначил главой исполнительного комитета национального совета реформ.

Украина может потерять Мариуполь и Херсон из-за закрытия в стране оппозиционных телеканалов. Эти территории нужны России, считает бывший глава Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили, процитировало Ura.ru.