Ведомство не смогло бы этого добиться имеющимися техническими способами. В то же время государство не хотело отступать, считает Хинштейн. В связи с этим нужен был компромисс.

«Я думаю, что никто не прогнулся. Думаю, что победил здравый смысл, и это очень хорошо. Нашли тот компромиссный выход, который позволил всем сторонам сохранить лицо», — цитирует Хинштейна Life.ru.

В апреле 2018 года Telegram заблокировали за невыполнение требований по предоставлению ключей шифрования. Однако во время пандемии коронавируса мессенджер использовали для распространения официальной информации. В связи с этим в Госдуму внесли законопроект о разблокировке Telegram. Роскомнадзор снял ограничения в доступе к мессенджеру 18 июня. Его создатель Павел Дуров поздравил россиян с этим событием.