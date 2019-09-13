Здесь только лучшие мужчины. Выдающихся военных наградили в Минобороны

В Минобороны наградили лучших военных России. Торжественная церемония прошла в доме военного ведомства на Фрунзенской набережной в Москве. Здесь отметили военнослужащих, которые отличились за прошедший год. В церемонии приняли участие министр обороны РФ Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, заместитель министра обороны России Юнус-Бек Евкуров.

«Стало хорошей традицией собираться здесь, чтобы поздравить лучших из лучших. Многим из них пришлось пройти сложный жизненный путь, чтобы потом оказаться на этой сцене», — поприветствовал героев министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Если когда-то нам было сложно представить, что наши корабли будут бороздить Средиземноморье, то сегодня это стало обыденным делом. За эти и другие достижения будем сегодня награждать наших военнослужащих», — добавил министр.

Лауреату в номинации «Без нас никто», сержанту контрактных войск Юрию Аржанову награды вручили заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Источник фото: телеканал «360»

«Мне очень приятно каждый год присутствовать на этой важной, чувствительной церемонии, где награждаются настоящие Лидеры, победители. Для Подмосковья Министерство обороны имеет особый смысл. Наверное, в каждом городе есть те, кто охраняет нашу Родину или задействован на оборонных предприятиях», — сказал Андрей Воробьев.

Всего наградили военных в восьми номинациях: «Мужество и честь» («За героический поступок»), «Центр управления» («Лучшая дежурная смена Национального центра управления обороной РФ»), «Морской волк» («Лучший командир корабля»), «Воздушный ас» («Лучший летный экипаж»), «Без нас никто» («Лучшее подразделение или специалист инженерных войск»), «Финансист» («Лучшее подразделение или специалист финансового обеспечения»), «На страже здоровья» («Лучшее подразделение или специалист медицинского обеспечения»), «Армия культуры» («За достижения в культурно-досуговой работе»). Лауреатам вручили ценные подарки и памятные грамоты.