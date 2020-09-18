Здание правительства России признали аварийным

«Особенно это касается инженерных систем, которые эксплуатируются с момента постройки здания на Краснопресненской набережной в 1978 году, а сейчас не только имеют значительный процент износа, но устарели морально и технически», — отметили в пресс-службе Белого дома.

В первую очередь восстанавливать будут гидроизоляционный слой и аварийную кровлю. Также будут устранять протечки в подвальной части здания.

Постановление о реконструкции Дома правительства утвердили еще в 2017 году. Стоимость работ тогда оценили в 5,27 миллиарда рублей. За эти деньги должны отремонтировать подземные гаражи, главную лестницу, крышу, некоторые залы, инженерные системы и сети, а также другие части постройки.

в 2020 году финансирование было уменьшено. Предусмотренные на реконструкцию средства пошли в резервный фонд правительства для борьбы с распространением коронавируса.

Белый дом в Москве строили с 1965 по 1981 год. Проект здания разработал архитектор Дмитрий Чечулин. Во время событий осени 1993 года Дом правительства сильно пострадал. Позже его реконструировали.