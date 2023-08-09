Власть 09 августа 2023, 03:56 «Завтра будет уволен». Глава Севастополя резко отреагировал на новость о закупке автомобилей Citroen Глава Севастополя отменил госзакупку машин Citroen и заявил об увольнении ее зачинщика Википедия

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Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об увольнении чиновника, который осуществил госзакупку французских автомобилей Citroen по стартовой стоимости от 12 миллионов рублей. Об этом он заявил в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что обнаружил в нескольких каналах данные о закупке на приобретение в лизинг автомобилей Citroen со стороны ГАУ «Государственной экспертизы города Севастополя». По его словам, такая ситуация неприемлема в связи с нынешними мировыми событиями.

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«Это либо провокация, либо деградация и полное непонимание того, какая ситуация сейчас в стране. Тот, кто принял решение о такой закупке, завтра будет уволен. Закупка отменена», — заявил он.

Ранее российский лидер Владимир Путин призвал российских чиновников ездить только на отечественных автомобилях. Глава государства объяснил, что отказываться от иномарок нет необходимости, однако на своем рынке необходимо развивать такие базовые вещи.