Власть 24 марта 2024, 03:51 «Заврались». Захарова ответила Зеленскому не его слова об организаторе теракта Захарова назвала саморазоблачительным заявление Зеленского по теракту РИА «Новости»

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Президент Украины Владимир Зеленский сделал саморазоблачительное заявление, обвинив Москву в организации теракта в Crocus City Hall. Украинский лидер при этом не согласовал свою версию с заявлениями Белого дома, отметила в Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Дипломат заявила, что «на воре и шапка горит». Зеленскому единственному «хватило ума» обвинить в теракте Россию.

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«Ни одно проклятье не смогло бы уничтожить его так мощно, как его же собственное саморазоблачительное заявление», — написала Захарова.

Она призвала помнить ради тех, кто вчера не вернулся домой, и тех, кто на передовой.

Захарова также отметила, что версия Зеленского не согласуется с заявлениями Белого дома, который осудил боевиков.

«Вы посмотрите, как заврались в Белом доме и на Банковой — даже не могут согласовать общую версию», — подчеркнула Захарова.

Ранее дипломат обвинила украинских пропагандистов в злорадстве во время теракта в Crocus City Hall. Она назвала их «бесславными ублюдками» и разместила в Telegram-канале фото участников стрима.