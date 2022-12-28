Власть 28 декабря 2022, 16:40 Завод «Титан-Полимер» в Псковской области укрепит промышленный суверенитет России — Путин Президент Путин: завод «Титан-Полимер» в Псковской области внесет вклад в импортозамещение

Читать 360tv в

Открытие завода «Титан-Полимер» в Псковской области поспособствует укреплению промышленного суверенитета России, заявил президент Владимир Путин. Глава государства поучаствовал в запуске предприятия в режиме видеоконференции. Обращение российского лидера опубликовали на сайте Кремля.

По словам Владимира Путина, предприятие в Псковской области будет выпускать большие объемы продукции. Ими будут пользоваться в фармацевтике, при изготовлении лекарств и пищевой упаковки, а проектная мощность составляет около 72 тысяч тонн в год. Президент подчеркнул, что «Титан-Полимер» внесет вклад в развитие импортозамещения в стране.

Реклама

«Хочу подчеркнуть, государство будет поддерживать создание таких производств. Они нужны нам для динамичного развития экономики, увеличения выпуска собственной качественной продукции», — отметил глава государства.

Реклама

Изначально Владимир Путин намеревался посетить завод в Псковской области, но из-за плохой погоды президент отменил визит. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, власти решили провести мероприятие в онлайн-режиме.