Завершился онлайн-раунд переговоров России и Украины

Завершился очередной раунд переговоров России и Украины. Он прошел в онлайн-формате, уточнил представитель украинской стороны депутат партии «Слуга народа» Давид Арахамия. Темы переговоров он не уточнил.

Представители России и Украины 21 марта провели очередные переговоры. По данным «Коммерсанта», они продлились полтора часа. В этот раз встреча состоялась в онлайн-формате. По заявлению Арахамии, после переговоров представители стран продолжили работу, но уже на уровне делегаций, в рабочих группах. «Сегодня работаем весь день», — сказал он журналистам.

Темы текущей встречи остались неизвестными. Арахамия не стал уточнять предмет текущих переговоров.

Ранее российская сторона отмечала медленный темп переговоров. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в ходе встреч существенного продвижения пока не достигнуто. «Пока говорить, соответственно, о встрече двух президентов [рано], им нечего просто будет фиксировать. Нет договоренностей, которые они могут отфиксировать», — пояснил он.

Основной темой переговоров российской и украинской сторон является спецоперация по демилитаризации и денацификации. Ее проводит Россия на территории Украины с 24 февраля. По заявлениям российских властей, целью спецоперации является защита интересов русскоязычного населения двух стран, а также гарантия безопасности жителей Донбасса и Украины.