Депутат Госдумы Руслан Бальбек прокомментировал завершение строительства российского газопровода «Северный поток — 2». По его словам, этот проект можно назвать «хорошим уроком» украинским деятелям и их союзникам. Об этом написал RT.

«Несмотря на различные ухищрения злопыхателей, которые пытались помешать российскому газопроводу поставлять газ в Европу, „Северный поток — 2“ состоялся. И слова нашего министра иностранных дел — это посыл всему западному миру, что с Россией можно договариваться, но „воевать“ с ней, в том числе по доставке энергоресурсов, бесполезно и контрпродуктивно», — отметил депутат.

Урок для украинских властей заключается в том, что Россия не просто говорит о чем-то, а умеет свои слова подкрепить действиями, пояснил Бальбек.

Ранее стало известно, что осуществлена сварка последней трубы второй нитки «Северного потока — 2». Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что газопровод заработает через несколько дней.