Заведено уголовное дело на саратовца, напавшего на полицейского

Возле торгового центра на улице Чернышевского в Саратове около 23:00 собралась толпа молодых людей. На место прибыли две полицейские машины. Один из молодых людей взобрался на капот, затем на крышу машины ДПС и прыгнул на одного из инспекторов.

Как сообщил региональный Следком, после этого 20-летний молодой человек схватил полицейского за форму и попытался ударить. Но был остановлен другими сотрудниками полиции. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением своих должностных обязанностей. Это преступление карается лишением свободы на срок до пяти лет.

Председатель Следкома России Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о ходе расследования этого уголовного дела.

Ранее глава российского Следкома поставил на контроль в центральном аппарате ведомства проверку видеоматериалов, на которых в Саратове мать тащит свою дочь волоком вниз по лестнице жилого дома.