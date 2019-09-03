Завальный исключил строительство газопровода между США и Россией

Товарооборот между США и РФ вырос до $13,8 млрд Подробнее

«Мы заинтересованы в сотрудничестве с потенциальными партнерами и не только с американскими, но и с индийскими, и с китайскими», — сообщил Завальный.

По его словам, наиболее ярким примером сотрудничества между Россией и США на Дальнем Востоке является проект «Сахалин-1» по разработке нефти и газа на северо-восточном шельфе острова. Однако строительство трубопровода между странами не прогнозируется. По его словам, это не станет помехой для развития частного бизнеса. Участие американских инвесторов благоприятно скажется на реализации таких проектов.

Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Штаты заинтересованы в развитии бизнеса на Дальнем Востоке, пищевой промышленности, целлюлозного производства, промысла морепродуктов, а также туризма.