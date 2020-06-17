«Почему американцы противятся? Это означает, что им нужно убираться за океан, выводить свои контингенты, вывозить имущество — это затратный процесс», — пояснил специалист.

По его мнению, американские партнеры тянут время, поскольку им нужно найти альтернативную базу для размещения своих войск в Европе. Это должна быть большая страна, поэтому прибалтийские республики не подходят. У Вашингтона есть два варианта — либо Польша, либо Украина.