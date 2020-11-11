«Затормозить, помешать — да, остановить — нет». Депутат Госдумы — о возможных санкциях США из-за «Северного потока — 2»
Депутат Госдумы Олег Морозов обсудил с ИА НСН планы американских властей ввести очередной пакет ограничительных мер против компаний, причастных к строительству газопровода «Северный поток — 2».
По словам парламентария, какие бы рестрикции не вводил Вашингтон газопровод будет достроен и запущен, поскольку слишком велика заинтересованность европейских стран в реализации этого проекта.
«Затормозить, помешать — да, могут, остановить — нет. Этот поезд уже не остановить», — выразил уверенность член думского Комитета по госстроительству и законодательству.