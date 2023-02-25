Власть 25 февраля 2023, 13:41 «Зашевелился весь биомусор». Чеченский министр вступился за Кадырова Министр печати Чечни Дудаев назвал «биомусором» критиков главы республики Кадырова

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Присвоение звания Героя Чеченской Республики главе региона Рамзану Кадырову вызвало бурю обсуждений в Сети. Некоторые посчитали, что политик вручил награду сам себе, на что жестко отреагировал министр печати Чечни Ахмед Дудаев, сообщил Telegram-канал «Расстрига». Чиновник назвал критиков из интернета «биомусором» и «швалью».

«В интернете зашевелился весь биомусор, который с пеной у рта утверждает, что Рамзан Ахматович сам присвоил себе такое звание», — заявил министр.

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Он рассказал, что звание Кадырову присвоил исполнявший в тот момент обязанности главы республики премьер Муслим Хучиев. В качестве доказательства Дудаев продемонстрировал документ, подписанный 26 декабря прошлого года.

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По словам Дудаева, Кадыров является героем, и «вы, всякая шваль, ничего с этим не можете поделать». После этого Telegram-канал министра оказался недоступен.

О присвоении звания Героя Чеченской Республики Рамзану Кадырову стало известно 24 февраля. Председатель правительства республики Магомед Даудов поздравил его с этим событием.