Власть 22 декабря 2023, 15:27 Заседание Высшего Евразийского экономического совета пройдет в Петербурге 25 декабря Путин выступит заседании Высшего Евразийского экономического совета 25 декабря РИА «Новости»

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Президент России Владимир Путин примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое пройдет в Санкт-Петербурге 25 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Участники заседания подведут итоги работы в год российского председательства, рассмотрят актуальные вопросы работы платформы, а также обсудят перспективные направления и дальнейшее углубление интеграционных процессов между странами-участницами.

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По итогам встречи стороны примут ряд важных решений и подпишут документы, включая Декларацию о дальнейшем развитии Евразийского экономического союза до 2030 года и на период до 2045 года.

Также президент России Владимир Путин станет участником традиционной неформальной встречи глав стран-участниц Содружества независимых государств. Мероприятие пройдет в Санкт-Петербурге с 25 по 26 декабря.