Власть 19 октября 2022, 00:37 Заседание Совбеза РФ планировали заранее — Песков Пресс-секретарь президента Песков: заседание Совбеза 19 октября было запланировано заранее

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В среду, 19 октября, президент России проведет плановое заседание Совета безопасности, оно готовилось заранее. Об этом ТАСС заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Это заседание, такие заседания готовятся заранее. Безусловно, там миграционная политика, как раз вопросы, которые были согласованы», — ответил пресс-секретарь президента на вопрос, будет ли предстоящее заседание СБ РФ плановым.

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О заседании Совбеза ранее сообщила пресс-служба Кремля. Планируется рассмотреть миграционные вопросы. Форма проведения — видеоконференция. С докладом выступит заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

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Путин пообещал дополнительно дать поручения Совбезу РФ, чтобы он провел инспекцию того, как проводится подготовка мобилизованных граждан. По словам президента, мобилизация должна завершиться в течение двух недель. Уже мобилизовали 222 тысячи россиян — 16 тысяч из них выполняют боевые задачи.