Совбез ООН провел неформальное заседание, посвященное борьбе с нацизмом на Украине. Оно не оставило аргументов у западных стран, отметил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский. Такое заявление он сделал эфире телеканала «Россия 24».

«Наши западные коллеги абсолютно были безоружны и ничего, кроме осуждения специальной военной операции и действий на Украине, в общем-то сказать не могли, потому что факты, которые мы приводили, в том числе с помощью видеоматериалов и фотоматериалов, которые в Совбезе на формальных заседаниях обычно не показывают, эти материалы были очень убедительными, и сложно было как-то оппонировать нам», — подчеркнул Полянский.

Он отметил, что представители России инициировали эту встречу, чтобы объяснить миру реальную картину происходящего на Украине: показать современное состояние нацизма и рассказать, как он там появился.

Неформальное заседание Совбеза ООН прошло по «формуле Аррии». Это позволило участникам откровенно обменяться мнениями. При этом члены Совбеза сами принимали решение, участвовать в заседании или нет. Полянский отметил, что там присутствовали представители разных стран, в числе которых дипломаты из США и Великобритании. Они заявили, что Россия якобы искажает историю и внушает обществу дезинформацию.