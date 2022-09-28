Заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» назначили на 30 сентября | 360°

Власть 28 сентября 2022, 17:55 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Заседание СБ ООН по диверсиям на «Северных потоках» назначили на 30 сентября Полянский: заседание СБ ООН по диверсиям по «Северным потокам» состоится 30 сентября РИА «Новости»

Читать 360tv в

Совет Безопасности ООН соберется на срочное заседание по диверсиям в отношении газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» 30 сентября. Об этом сообщил зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский в своем Telegram-канале.

Французское председательство в СБ проинформировало, что это сделано с учетом загруженности графика: в четверг, 29 сентября, утром и после обеда уже есть встречи.

Реклама

«Запрошенное нами заседание по диверсиям против „Северного потока“ назначили на 15:00 по Нью-Йорку (22:00 по Москве) пятницы», — уточнил Полянский.

Реклама

Он напомнил, что ранее Россия запросила срочное заседание СБ ООН в связи с диверсиями против двух ниток «Северного потока».

Правительство Германии заподозрило, что повреждение газопроводов «Северный поток» и «Северный поток — 2» и снижение давления в них могло быть диверсией. Эту версию «360» подтвердил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович.

По словам представителей оператора газопровода Nord Stream AG, случайно повредить сразу два газопровода почти невозможно. К тому же при строительстве применяли высокие стандарты безопасности и прочную конструкцию строп. Место аварии обследуют специальные водолазные роботы.

0 0 0 0 0 0