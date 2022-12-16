Власть 16 декабря 2022, 12:59 Заседание Госсовета под председательством Путина пройдет в очном режиме Представитель Кремля Песков анонсировал очный режим заседания Госсовета Пресс-служба Кремля

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Главной темой заседания Государственного совета в ближайший четверг 22 декабря станет молодежная политика. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что мероприятие пройдет в очном формате.

«Госсовет состоится в очной форме. Это будет четверг, 22 декабря», — привел заявление пресс-секретаря президента России ТАСС.

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Песков подчеркнул, что участники заседания рассмотрят вопрос реализации молодежной политики в современных условиях.

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В заседании примут участие премьер-министр российского правительства, спикеры Госдумы и Совета Федерации, глава администрации президента, а также главы регионов.

Ранее президент России Владимир Путин увеличил состав Государственного совета, включив туда глав администраций Самары и мэра Белогорска Амурской области. Также в новый состав вошли губернаторы Владимирской, Саратовской, Ярославской, Тамбовской Томской, Рязанской, Кировской областей и глава Марий Эл.