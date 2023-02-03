Власть 03 февраля 2023, 15:02 Защиту Крыма и Донбасса от «украинских штурмовиков» оценили в Кремле Песков оценил создание на Украине штурмовых бригад для атак на Крым и Донбасс РИА «Новости»

Читать 360tv в

Безопасность Крыма обеспечена в полной мере, а Донбасс требует дополнительной защиты, для чего проводится специальная военная операция. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя создание на Украине штурмовых бригад для захвата российских территорий.

Он напомнил, что главной задачей специальной военной операции остается защита жителей Донбасса.

Реклама

«Пока эта цель не достигнута полностью. Это еще предстоит сделать. Крым — это, как и Донбасс, регион Российской Федерации. И безопасность Крыма обеспечена надежно», — привел слова Пескова «Коммерсант».

Реклама

О создании штурмовых бригад для наступления на Крым, Донецкую и Луганскую народные республики объявил временно исполняющий обязанности министра внутренних дел Украины Игорь Клименко. Он заявил, что проект назвали «Гвардия наступления». В него войдут полицейские и военные с большим боевым опытом.