Власть 22 ноября 2022, 09:27 Защитников Донбасса предложили признать ветеранами боевых действий Депутат Миронов попросил президента Путина признать защитников Донбасса ветеранами РИА «Новости»

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Глава фракции «Справедливая Россия — За правду» в Госдуме Сергей Миронов обратился с просьбой к президенту РФ Владимиру Путину признать ветеранами и инвалидами боевых действий военных и добровольцев народных милиций ДНР и ЛНР, которые с 2014 года участвуют в защите Донбасса. Копия документа оказалась в распоряжении ТАСС.

Миронов напомнил, что сейчас статус ветерана боевых действий и инвалида боевых действий могут получить военнослужащие, сотрудники силовых структур и правоохранительных органов, участвующих в российской спецоперации на Украине.

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«Вместе с тем военнослужащие Народной милиции Донецкой Народной Республики, Народной милиции Луганской Народной Республики и добровольческих формирований, героически защищавшие <…> [с 2014 года] территории указанных республик и проживающих на них граждан, не имеют права на признание их ветеранами боевых действий и инвалидами боевых действий, предоставление мер социальной поддержки», — заявил Миронов.

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Он попросил Путина рассмотреть возможность изучить предложение по военным НМ ЛНР и НМ ДНР для его дальнейшей реализации.

Президент РФ 24 февраля объявил о начале спецоперации на Украине. Он подчеркнул, что руководство ДНР и ЛНР попросило Россию о помощи. Донецкая и Луганская народные республики вошли в состав России в сентябре этого года после проведения на их территории референдума.