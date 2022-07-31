Защита национальных интересов. Депутат объяснил обновление Морской доктрины России

Новая Морская доктрина России, которую сегодня утвердил президент Владимир Путин, принята в связи с «требованиями времени», сообщил изданию «Политика Сегодня» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что документ направлен исключительно на защиту национальных интересов.

В Морской доктрине прописано, что Россия может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане в случае исчерпывания дипломатических возможностей. Принятые меры сейчас как никогда актуальны, считает Швыткин.

Действия НАТО способствуют усилению конфронтации с Россией и пытаются подорвать ее государственность, чего «никоим образом нельзя допустить», подчеркнул депутат.

«С этим, прежде всего, и связаны подходы со стороны Путина по обновлению Морской доктрины и Корабельного устава. Но они направлены не на конфронтацию, а на обеспечение национальных интересов и укрепление обороноспособности нашей страны», — отметил Юрий Швыткин.