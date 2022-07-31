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    31 июля 2022, 17:46

    Защита национальных интересов. Депутат объяснил обновление Морской доктрины России

    Депутат Швыткин: новую Морскую доктрину РФ приняли на фоне напряженных отношений с НАТО

    Оксана Кириллова

    Новая Морская доктрина России, которую сегодня утвердил президент Владимир Путин, принята в связи с «требованиями времени», сообщил изданию «Политика Сегодня» заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин. Он подчеркнул, что документ направлен исключительно на защиту национальных интересов.

    Защита национальных интересов. Депутат объяснил обновление Морской доктрины России

    В Морской доктрине прописано, что Россия может применить военную силу для реализации своих интересов в Мировом океане в случае исчерпывания дипломатических возможностей. Принятые меры сейчас как никогда актуальны, считает Швыткин.

    Действия НАТО способствуют усилению конфронтации с Россией и пытаются подорвать ее государственность, чего «никоим образом нельзя допустить», подчеркнул депутат.

    «С этим, прежде всего, и связаны подходы со стороны Путина по обновлению Морской доктрины и Корабельного устава. Но они направлены не на конфронтацию, а на обеспечение национальных интересов и укрепление обороноспособности нашей страны», — отметил Юрий Швыткин.