Зарубежных производителей обяжут указывать координаты фабрики

Минэкономразвития подготовило документы, которые вводят цифровую систему идентификации предприятий, на которых производят импортируемые в Россию товары. Об этом «Известиям» рассказали в пресс-службе ведомства.

Речь идет о производствах, находящихся за пределами Евразийского экономического союза (ЕАЭС). И товарах, которые подлежат сертификации или декларированию. То есть о каждом втором товаре, ввезенном в РФ, уточнили в Министерстве.

С 1 сентября ведомство решило ввести обязательный идентификатор производства. Это может быть глобальный номер местоположения (Global Location Number, GLN), GPS-координаты зарубежного завода или иной идентификатор, который позволит автоматически определять место, где находится завод или фабрика.

Так Министерство хочет контролировать, прошло ли предприятие все проверки с российской стороны.

По словам источника издания в бизнес-сообществе, знание о местоположении производства не гарантирует безопасности товаров. Предприниматели опасаются, что следующим шагом станут инспекции производства, за которые придется платить поставщикам.