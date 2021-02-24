Зарубежные страны ведут информационную кампанию против России. Она связана с достижениями РФ, достигнутыми при борьбе с коронавирусом. Такое заявление сделал президент Владимир Путин.

Он призвал проводить грань между политической конкуренцией партий и платформ и действиями, «которые не имеют ничего общего с демократией». Президент отметил, что против РФ «ведется целенаправленная информационная компания с безапелляционными и бездоказательными обвинениями» по целому спектру вопросов.

«В ход идут уже даже абсурдные, разного рода анекдотичные теории заговора, попытки поставить под сомнение наши достижения медицины в борьбе с коронавирусом», — сказал Путин на выступлении на коллегии ФСБ РФ. ЕГо процитировала газета «Известия».

Глава государства подчеркнул, что подобные действия направлены на срыв развития страны и создание проблем по внешнему периметру. По его словам, эти попытки надо расценивать не как признаки естественной международной конкуренции, а как последовательную агрессию.

Также Путин отметил, что руководство страны сталкивается с попытками сдерживания России.