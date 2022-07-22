Зарубежные компании продолжат отгрузки в РФ запчастей для медоборудования

В Россию не прекращали поставлять запчасти и комплектующие для медицинского оборудования. Ключевые игроки рынка продолжили отгрузки, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минпромторга РФ.

Ведомство получило подтверждения от ряда крупных иностранных предприятий. Чтобы обеспечить возможность вывоза комплектующих для ремонта и сервисного обслуживания медоборудования, в министерстве предложили использовать механизм изъятий. Его можно реализовать, если у компании есть регистрационное удостоверение на оборудование и документы о неисправности или сервисные акты.

«Что позволит заинтересованным ведомствам оперативно верифицировать цели вывоза», — подчеркнули в Минпромторге РФ.

СМИ со ссылкой на ассоциацию производителей медоборудования IMEDA уверяли, что у поставщиков медицинской техники нет возможности вывезти запчасти на ремонт или замену на территорию дальнего зарубежья. Россию предупредили о возможности возникновения ее вторичного дефицита.