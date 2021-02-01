Зарубежные IT-компании в России и послабления юным преступникам. Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ
Полный список поручений опубликовал сайт Кремля.
Ведение регистров доноров костного мозга
Путин поручил правительству изучить международный опыт ведения регистров костного мозга и при необходимости предложить изменения в наш закон по этому вопросу. Еще министры должны будут продумать, как можно совершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств.
Защита прав вахтовых работников и других россиян в Сети
Президент поручил министрам обеспечить живущих в вахтовых поселках россиян исполнением их социально-трудовых и избирательных прав.
Кроме этого, по мнению властей, назрела необходимость разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве.
Совершенствование дистанционного образования
Профильным ведомствам поручили рассмотреть предложения, которые касаются совершенствования системы дистанционного образования, в том числе идею о создании «родительских университетов».
Поручения Верховному суду и Генпрокуратуре
Путин счел необходимым подготовить разъяснения по делам, связанным с нарушениями закона о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.
Президент поручил ВС совместно со специалистами надзорного ведомства проанализировать практику применения статьи «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», изучить вопрос о возможности введения административной преюдиции.
Суд по правам человека
Верховный суд России вместе с Минюстом должен изучить, насколько важно создать в нашей стране суд по правам человека.
Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка нужно помочь ВС установить особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности после примирения с потерпевшими и, если потребуется, подготовить проект поправок в соответствующий закон.