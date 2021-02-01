Зарубежные IT-компании в России и послабления юным преступникам. Путин дал поручения по итогам заседания СПЧ

Президент России Владимир Путин дал поручения Кремлю и Кабмину по итогам заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека. Среди них дополнительные требования к зарубежным IT-компаниям, которые работают в Рунете, меры по обеспечению прав журналистов в регионах и другие.

Полный список поручений опубликовал сайт Кремля.

Ведение регистров доноров костного мозга

Путин поручил правительству изучить международный опыт ведения регистров костного мозга и при необходимости предложить изменения в наш закон по этому вопросу. Еще министры должны будут продумать, как можно совершенствовать систему сертификации дезинфицирующих средств.

Защита прав вахтовых работников и других россиян в Сети

Президент поручил министрам обеспечить живущих в вахтовых поселках россиян исполнением их социально-трудовых и избирательных прав.

Кроме этого, по мнению властей, назрела необходимость разработать проект концепции обеспечения защиты прав и свобод человека в цифровом пространстве.

Совершенствование дистанционного образования

Профильным ведомствам поручили рассмотреть предложения, которые касаются совершенствования системы дистанционного образования, в том числе идею о создании «родительских университетов».

Поручения Верховному суду и Генпрокуратуре

Путин счел необходимым подготовить разъяснения по делам, связанным с нарушениями закона о свободе совести, свободе вероисповедания и религиозных объединениях.

Президент поручил ВС совместно со специалистами надзорного ведомства проанализировать практику применения статьи «Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», изучить вопрос о возможности введения административной преюдиции.

Суд по правам человека

Верховный суд России вместе с Минюстом должен изучить, насколько важно создать в нашей стране суд по правам человека.

Уполномоченному при президенте РФ по правам ребенка нужно помочь ВС установить особенности освобождения несовершеннолетних от уголовной ответственности после примирения с потерпевшими и, если потребуется, подготовить проект поправок в соответствующий закон.