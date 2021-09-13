Зарплату учителей в 5 регионах уравняют в рамках годичного эксперимента

В пяти регионах страны по распоряжению правительства России пройдет апробация реформы системы оплаты труда учителей. Будет установлен новый порядок определения должностных окладов и составлен перечень дополнительных выплат, с размерами и условиями их назначения. Сейчас в разных регионах за одни и те же обязанности педагоги получают зарплату, которая может отличаться в пять-шесть раз.

Как стало известно газете «Коммерсант», в эксперименте примут участие Белгородская, Нижегородская, Сахалинская, Ярославская области и Мордовия. Апробация состоится в дошкольных образовательных, общеобразовательных, профессиональных образовательных организациях и организации дополнительного образования. Пилотный проект рассчитан на год и начнется в мае 2022 года. В нем ну будут участвовать педагоги из числа профессорско-преподавательского состава.

«Мы видим, что оплата одной и той же работы может отличаться в пять-шесть раз. Понятно, что единого размера оплаты не может быть — слишком разная ситуация в регионах. Но такой дисбаланс — это слишком», — заявил газете заместитель председателя Общероссийского профсоюза Михаил Авдеенко. Он добавил, что структура оплаты труда педагогов сохранится — оклад плюс компенсационно-стимулирующие выплаты.

Правительство предоставит регионам порядок определения размеров ставки зарплаты. Она будет основываться на основе квалификационных уровней. В области поступят два перечня, касающихся компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера с размерами и условиями их назначения.

Суммы, выделяемые центром для регионов, станут ясны к апрелю 2022 года. Сейчас в России средняя зарплата учителей составляет 45 832 рубля.

Самые высокие зарплаты им платят на Чукотке (118 072 рублей), в ЯНАО (103 625 рублей) и в Москве (98 991 руб.).

Финалистом мировой премии для педагогов стал учитель из Казани Алмаз Хамидуллин.