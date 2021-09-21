Зарплата 3 млн россиян станет выше после увеличения МРОТ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время видеоконференции на заседании правительства заявил, что зарплата более трех миллионов россиян станет выше в 2022 году. Произойдет это за счет увеличения МРОТ до 13,3 тысячи рублей. Об этом во вторник, 21 сентября, написал Telegram-канал «Говорит Москва».

«Со следующего года предлагается установить МРОТ на уровне выше 13 600 рублей. За счет такого решения вырастет заработная плата почти трех миллионов человек», — отметил он.

В декабре 2020 года Владимиром Путиным был подписан указ о новой методике расчета МРОТ и прожиточного минимума с 2021 года. Теперь МРОТ должен быть «не ниже величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по РФ на очередной год».