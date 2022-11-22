22 ноября 2022, 23:01
Зарину Догузову освободили от должности главы Ростуризма
Догузову сняли с поста главы Ростуризма и предложили войти в состав Экспертного совета
Зарину Догузову освободили от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Ей предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве, сообщила пресс-служба кабмина.
Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму 20 октября текущего года, напомнил RT. Его полномочия передали Министерству экономического развития России.
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Сферу туризма в правительстве будет курировать вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Мероприятиями, связанными с упразднением Ростуризма, будет заниматься ликвидационная комиссия. Они должны быть завершены до 15 марта 2023 года.
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Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась занять пост куратора туризма в Минэкономразвития. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил ей новый пост почти сразу после ликвидации Федерального агентства по туризму. Догузова возглавляла Ростуризм с февраля 2019 года.
Туризм
Минэкономразвития РФ
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