Власть 22 ноября 2022, 23:01 Зарину Догузову освободили от должности главы Ростуризма Догузову сняли с поста главы Ростуризма и предложили войти в состав Экспертного совета РИА «Новости»

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Зарину Догузову освободили от должности руководителя Федерального агентства по туризму (Ростуризма). Ей предложили войти в состав Экспертного совета при правительстве, сообщила пресс-служба кабмина.

Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Федерального агентства по туризму 20 октября текущего года, напомнил RT. Его полномочия передали Министерству экономического развития России.

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Сферу туризма в правительстве будет курировать вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Мероприятиями, связанными с упразднением Ростуризма, будет заниматься ликвидационная комиссия. Они должны быть завершены до 15 марта 2023 года.

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Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась занять пост куратора туризма в Минэкономразвития. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил ей новый пост почти сразу после ликвидации Федерального агентства по туризму. Догузова возглавляла Ростуризм с февраля 2019 года.