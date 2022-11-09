Зарина Догузова отказалась перейти в Минэкономразвития | 360°

Власть 09 ноября 2022, 10:29 Зарина Догузова отказалась перейти в Минэкономразвития РБК: Зарина Догузова отказалась от поста куратора туризма в Минэке РИА «Новости»

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Экс-глава Ростуризма Зарина Догузова отказалась занять пост куратора туризма в Минэкономразвития. Об этом сообщили источники РБК.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко предложил ей новое назначение почти сразу после ликвидации Федерального агентства по туризму. Она могла бы стать заместителем министра экономического развития, курирующим это направление. Временно эти обязанности исполняет замминистра Дмитрий Вахруков.

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Зарина Догузова взяла три недели на раздумья, но в итоге отказалась. Это подтвердили три источника: присутствовавший при обсуждении ее кандидатуры, близкий к Ростуризму и служащий федерального ведомства. В агентстве она работала с 2019 года.

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Президент России Владимир Путин подписал указ об упразднении Ростуризма для того, чтобы оптимизировать структуру госорганов. Гендиректор SpaceTravel Артур Мурадян сказал «360», что это стало неожиданностью, а председатель профильного комитета в Госдуме Сангаджи Тарбаев заявил, что судить о переменах в отрасли пока рано.