Заразившая людей коронавирусом инфекционист Ставрополья вину отрицает

Бывший главный внештатный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова, которая скрыла свою поездку в Испанию, сама заболела COVID-19 и заразила 11 человек, виновной себя «абсолютно не считает».

В интервью «МК» она заявила, что у нее есть собственная версия событий, которую пока озвучивать не собирается.

«Возможно, в будущем, но не сейчас. Мне есть что сказать», — заявила Санникова.

Она уточнила, что сейчас долечивается в больнице, но после выписки намерена обратиться в прокуратуру. Поэтому не хочет раньше времени озвучивать свою позицию, чтобы избежать нового «витка скандала». Себя врач назвала «человеком гражданской позиции с незапятнанной репутацией».

Санникова также отказалась говорить о людях, которых заразила, так как переживает за них, как врач, и считает такие вопросы нечестными. Экс-инфекционист сообщила, что в возбужденном Следственным комитетом уголовным делам по статьям о халатности и сокрытии опасной информации никакого статуса не имеет. Она и не обвиняемая, и не подозреваемая.

«Знаю, что возбудили два уголовных дела по двум статьям. Но те, кто писал обращения в следственные органы и прокуратуру в мою поддержку, присылали мне ответ за подписью следователя, что я не нахожусь ни в статусе подозреваемой, ни в статусе обвиняемой. Дело возбуждено „по факту“», — заявила чиновница.

Источник издания заявил, что дело о халатности возбуждено в отношении неустановленного лица в Роспотребнадзоре. Дело о сокрытии данных будет расследоваться после того, как все его фигуранты будут готовы к допросу. Возможно, будет изменена квалификация преступления и Санниковой будет инкриминировано нарушение санитарно-эпидемиологических правил.