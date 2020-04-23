Зараженного COVID-19 оштрафовали за поездку в метро Москвы
Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.
«Суд признал Хушвакова Х. П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей» — сказал собеседник агентства.
Суд счел, что нарушитель осознавал противоправность своих действий и заранее знал, что они могут вызвать вредные последствия. В постановлении сказано, что мужчина при задержании имел при себе соглашение на получение им медицинской помощи на дому и соблюдение им режима самоизоляции при лечении COVID-19.
«Несмотря на предупреждение о соблюдении режима изоляции на период лечения, указанном в вышеизложенном соглашении, он покинул место самоизоляции», — говорится в постановлении.
Агентство также сообщило, что за нарушения законов, защищающих санитарно-эпидемиологического благополучия населения, перед судом предстали уже 327 человек. Все они оштрафованы на 15 тысяч рублей.
Цифровая пропускная система, которая работает в Москве и Подмосковье с 15 апреля, будет распространена на 21 регион России. Минкомсвязи уже получило соответствующие заявки.