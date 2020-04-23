Зараженного COVID-19 оштрафовали за поездку в метро Москвы

Зараженный коронавирусной инфекцией мужчина был задержан на станции московского метрополитена «Нагорная». Чертановский суд столицы оштрафовал его на 15 тысяч рублей за нарушение карантина. Всего за пренебрежением режима самоизоляции уже наказано штрафами 37 человек.

Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в суде.

«Суд признал Хушвакова Х. П. виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 6.3 КоАП и назначил наказание в виде административного штрафа в размере 15 тысяч рублей» — сказал собеседник агентства.

Суд счел, что нарушитель осознавал противоправность своих действий и заранее знал, что они могут вызвать вредные последствия. В постановлении сказано, что мужчина при задержании имел при себе соглашение на получение им медицинской помощи на дому и соблюдение им режима самоизоляции при лечении COVID-19.

«Несмотря на предупреждение о соблюдении режима изоляции на период лечения, указанном в вышеизложенном соглашении, он покинул место самоизоляции», — говорится в постановлении.

Агентство также сообщило, что за нарушения законов, защищающих санитарно-эпидемиологического благополучия населения, перед судом предстали уже 327 человек. Все они оштрафованы на 15 тысяч рублей.

Цифровая пропускная система, которая работает в Москве и Подмосковье с 15 апреля, будет распространена на 21 регион России. Минкомсвязи уже получило соответствующие заявки.