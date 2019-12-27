По словам министра, в данный момент судно находится на Дальнем Востоке. Но для работы на нем требуются дополнительные подготовка и оборудование, что может занять время.

Работы над последним участком российского газопровода «Северный поток — 2» приостановились после ухода швейцарской компании Allseas, которая занималась прокладкой труб. Причиной послужили санкции со стороны США, которые власти прописали в военном бюджете.

По данным оператора газопровода Nord Stream 2 AG, для завершения работ необходимо проложить еще 160 километров труб. При этом Новак заявил, что Россия сможет достроить газопровод собственными силами без привлечения внешнего подрядчика.

Объединенная судостроительная корпорация выступила с предложением создать собственный корабль-трубоукладчик. Но при этом руководитель компании Алексей Рахманов пояснил, что для этого требуется от трех до четырех лет. Между тем официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что сейчас готовятся зеркальные меры против очередных американских санкций.