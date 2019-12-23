Запуск поездов по Крымскому мосту прокомментировали в Совфеде

«Запуск железнодорожного движения в Крым стал главным событием, которое будет иметь резонанс в будущем, я в этом твердо уверена. Поскольку помимо общественного, социального значения это восстановление исторической справедливости», — заявила Ковитиди.

Она подчеркнула, что Крымский мост — символ движения вперед не только Крыма, но и всей России.

«Я всех хочу поздравить с началом железнодорожного сообщения в Крым. Это наша с вами общая победа», — сказала Ковитиди.

Первый поезд по маршруту «Санкт-Петербург — Севастополь» отправился с Московского вокзала. Идти до места прибытия он будет почти двое суток.