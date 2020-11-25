Запрет на восстановление лицензий на недра одобрили в правительстве РФ

Предложение Министерства природы РФ, запрещающее восстанавливать лицензии на недра с истекшим правом пользования, одобрили в правительстве РФ.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на главу Минприроды Александра Козлова, это необходимо для ликвидации негативной правоприменительной практики. Кроме того, данная мера предотвратит выпадение доходов бюджета страны, таких как разовые платежи за использование недр.

Согласно действующей редакции закона «О недрах» существует возможность восстановления лишь лицензий, по которым право пользования недрами приостановлено либо ограничено. Но Арбитражными судами иногда восстанавливаются и лицензии, право пользования недрами по которым прекратили, в том числе раньше окончания срока действия лицензии.

На практике повторно лицензировать такие объекты нельзя, поскольку есть риск восстановления права пользования по лицензии для прежнего недропользователя. Редакция вынесенного на рассмотрение законопроекта предусматривает, что восстановление права пользования недрами по лицензии невозможно, если его не прекратили на законных основаниях. Единственная возможность восстановления — при признании такого решения незаконным в административном или судебном порядке.