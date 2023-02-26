Власть 26 февраля 2023, 04:10 Запрет на транзит через Россию навредит всей международной торговле — постпредство Постпредство России при ЕС: новые европейские санкции наносят вред международной торговле РИА «Новости»

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Запрет на транзит ряда товаров через территорию Российской Федерации, который Евросоюз включил в десятый пакет санкций, навредит не столько России, сколько всей международной торговле в целом. Об этом заявили в Постоянном представительстве РФ при ЕС.

По мнению ведомства, таким образом Евросоюз пытается оказать давление на торговые связи третьих стран.

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«Подобные действия наносят вред не столько России, сколько в целом международной торговле, создавая искусственные препятствия на пути формировавшихся годами наиболее оптимальных маршрутов доставки товаров», — говорится в комментарии.

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Постпредство также осудило ограничения в отношении российских СМИ, подчеркнув, что это является нарушением Международного пакта о гражданских и политических правах.

В целом дипломаты назвали новый пакет санкций, утвержденный Евросоюзом 25 февраля, нелегитимным, так как он был принят без одобрения Совбеза ООН.

Специалисты Еврокомиссии подсчитали, что почти половина — 49% — экспортной продукции Евросоюза в Россию попала под запрет с учетом новых рестрикций