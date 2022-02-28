Запрет на счета в зарубежных банках и займы в валюте. Главное из указа Путина об экономических мерах

Президент России Владимир Путин подписал указ о введении специальных экономических мер из-за недружественных действий США и примкнувших к ним других государств и иностранных компаний. Текст документа опубликован на официальном сайте Кремля.

Указ предусматривает, что российские компании, заключившие контракты с иностранными фирмами, обязаны продать 80% от полученной суммы в валюте уполномоченным банкам. Речь идет о контрактах, заключенных с 1 января 2022 года.

Под действие пункта подпадают компании, продающие товары и оказывающие услуги иностранным компаниям, включая передачу прав на интеллектуальную собственность.

С 28 февраля российские компании обязаны перечислять в банки 80% от полученных от иностранцев денег за выполнение заключенных контрактов. Окончательный порядок продажи валюты установит Центральный банк России.

С 1 марта 2022 года россияне не могут предоставлять иностранцам займы в валюте. Кроме того, им запретили открывать счета в зарубежных банках, а также переводить деньги через иностранные электронные системы без открытия счета в российском банке.

Также российским банкам разрешили открывать счета россиянам без их личного присутствия при переводе денег из одного кредитного учреждения в другое.

Сегодня Минфин США ввел санкции в отношении Центрального банка России, Министерства финансов и Фонда национального благосостояния. В частности, речь идет о заморозке всех активов российского регулятора, которые хранятся в США или принадлежат американцам, где бы они ни находились.

Это не первый санкционный пакет, который ввели американские власти в отношении российских ценных бумаг. На минувшей неделе Минфин США запретил сделки на вторичном рынке с ОФЗ Центрального банка, Минфина и Национального фонда благосостояния России.

Накануне Великобритания и Евросоюз объявили о заморозке активов и резервов Банка России, хранящихся в местных финансовых организациях. Кроме того, для некоторых российских госкомпаний ограничили привлечение иностранных инвестиций.

На этом фоне Центральный банк повысил ключевую ставку до 20%. Регулятор объяснил такой шаг необходимостью повысить капитализацию по депозитам россиян, чтобы перекрыть потери рублевых вкладов.

Министр финансов России Антон Силуанов заявил, что для сохранения финансовой стабильности задействовали золотовалютные резервы регулятора и средства Фонда национального благосостояния.