26 июня 2023, 17:40
Запрет на продажу российской нефти по потолку цен продлили до конца года
Путин продлил запрет на продажу нефти из России по потолку цен до конца года
Действие ответных мер со стороны России из-за установления потолка цен на отечественные нефть и нефтепродукты продлили до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ президента Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ предусматривает запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, если в контрактах поставки прямо или косвенно указано использование предельной цены, введенной странами Запада.
Реклама
Изначально указ вступил в силу с февраля 2023 года. Его продлили, так как срок окончания действия документа должен был наступить 1 июля.
Часть государств ОПЕК+ в апреле сообщили о дополнительном сокращении добычи нефти. В организации решили, что это решение должно удержать стабильность рынка.
В начале июня стало известно, что Россия достигла сокращения добычи сырья на 500 тысяч баррелей в сутки. Организация стран-экспортеров нефти на заседании также решила скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 миллиона баррелей в сутки со следующего года.
Нефть
Владимир Путин
Цена на нефть
Реклама
Реклама