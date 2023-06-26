Власть 26 июня 2023, 17:40 Запрет на продажу российской нефти по потолку цен продлили до конца года Путин продлил запрет на продажу нефти из России по потолку цен до конца года Freepik

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Действие ответных мер со стороны России из-за установления потолка цен на отечественные нефть и нефтепродукты продлили до 31 декабря 2023 года. Соответствующий указ президента Владимира Путина появился на официальном интернет-портале правовой информации.

Документ предусматривает запрет на экспорт российской нефти и нефтепродуктов, если в контрактах поставки прямо или косвенно указано использование предельной цены, введенной странами Запада.

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Изначально указ вступил в силу с февраля 2023 года. Его продлили, так как срок окончания действия документа должен был наступить 1 июля.

Часть государств ОПЕК+ в апреле сообщили о дополнительном сокращении добычи нефти. В организации решили, что это решение должно удержать стабильность рынка.

В начале июня стало известно, что Россия достигла сокращения добычи сырья на 500 тысяч баррелей в сутки. Организация стран-экспортеров нефти на заседании также решила скорректировать общий уровень добычи нефти до 40,46 миллиона баррелей в сутки со следующего года.