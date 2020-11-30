Запрет движения по мосту на остров Русский продлили на неопределенный срок

Мост на остров Русский во Владивостоке продолжают чистить от льда. Открыть переправу 30 ноября не сумеют. Приморские власти обещают восстановить прямое сообщение острова с материком как можно скорее.

Специалисты работают на вантах в течение всего светового дня, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на правительство Приморского края.

«Скорость работ зависит от объема ледяных отложений, температуры воздуха и того, насколько солнечно», — подчеркнули в региональной администрации.

Очистка ведется ежедневно. В ФКУ ДСД «Дальний Восток» отметили, что для скорейшего открытия движения по мосту делается все возможное.

Точные сроки открытия моста пока называть не стали. Переправу закрыли 21 ноября из-за падения льда с вант. Людей на материк вывозит паром, который курсирует раз в два часа. Уехать на нем непросто из-за образовавшихся очередей.

Мост собирались открывать несколько раз, но дату все время отодвигали. Ожидалось, что это произойдет 30 ноября. Ванты очищают вручную. В Минвостокразвития указали на беспрецедентность подобной работы.