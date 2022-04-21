Кремль не видит от запертых на «Азовстали» боевиков угрозы для восстановления мирной жизни в Мариуполе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил, что это лишь отдельный объект, сообщил ТАСС.

«Есть возможность приступить к налаживанию мирной жизни, возвращению населения в свои дома, чем сейчас и будут заниматься», — объявил он на ежедневном брифинге.

Спикер отдельно отметил, что освобожденный Мариуполь был сосредоточием боевиков. «Азовсталь» же, по его словам, отдельный объект, на котором осталась группа украинских националистов, и она полностью заблокирована.

Дмитрий Песков напомнил, что у бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) остается возможность сдаться, сообщили РИА «Новости». Для этого были открыты гуманитарные коридоры, которыми воспользовались 120 укрывавшихся в промзоне мирных жителей и пятеро военных.