Запрет на визы для россиян покажет истинное лицо Европы

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев высказался о предстоящем заседании глав МИД ЕС по визовой тематике. В своем Telegram-канале он написал, что введением запрета на шенгенские визы европейцы покажут свое истинное отношение к россиянам.

«Наконец-то все окончательно убедятся в том, как Европа относится к гражданам России. Европейцы в очередной раз покажут свое истинное лицо и меньше будут отвлекать враньем и бредовыми посулами Россию и ее граждан от ведения специальной военной операции», — заявил Медведев.

По его словам, европейские начальнички «достали своим русофобским кудахтаньем про шенгенские визы».

«Пусть уж быстрее введут полный запрет на их выдачу», — подчеркнул Медведев, завершив пост крылатым выражением «на войне как на войне».

Ранее сообщалось, что министры иностранных дел стран Евросоюза на ближайшем заседании примут решение о пересмотре или отмене упрощенного визового режима с Россией. О полном запрете получения шенгенских виз россиянами речи не идет. Но получить въездной документ в страны ЕС станет сложнее.