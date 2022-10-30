Западу предложили требовать возобновления зерновой сделки у Украины | 360°

Власть 30 октября 2022, 20:53 Западу предложили требовать возобновления зерновой сделки у Украины Слуцкий посоветовал Западу обратиться к Зеленскому для возвращения зерновой сделки

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Россия приостановила выполнение зерновой сделки из соображений безопасности после проведенного украинскими боевиками теракта в Севастополе, который помогли организовать специалисты британских Военно-морских сил. Поэтому все призывы Запада к России о возвращении к зерновой сделке идут не по адресу. Об этом в своем Telegram-канале написал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

Он отметил, что страны Запада боятся посмотреть на истинные причины случившегося: тогда им придется признаться, что они стали пособниками террористов и шантажистов по инициативе украинских властей.

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«Киев и Лондон своими действиями снова спровоцировали возможность продовольственного кризиса. Да и сама зерновая сделка все это время вызывала большие вопросы, когда суда из портов Украины отправлялись не в развивающиеся страны, а почти на 100% уходили в ЕС», — написал депутат.

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Слуцкий подчеркнул, что «западным лицемерам прежде» чем требовать от России помощи в организации доставки продовольствия «тем, кто в нем больше всего нуждается», лучше обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому, или напрямую к США и Великобритании.

Россия на неопределенный срок приостановила свое участие в зерновой сделки после атаки украинских беспилотников на базу Черноморского флота в Севастополе. Под ударом чуть не оказались корабли, которые занимались обеспечением безопасности гуманитарного коридора, по которым сухогрузы с украинским зерном шли в Стамбул.

В Минобороны заявили, что подводные беспилотники украинские военные выпустили с побережья Одессы, а до Севастополя они доплыли по гуманитарному коридору.