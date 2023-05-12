Власть 12 мая 2023, 17:17 Западу пообещали ответ за притеснение бизнеса в России по принципу «око за око» Медведев: Россия будет отвечать принципом «око за око» на притеснение бизнеса за рубежом РИА «Новости»

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Российская сторона ответит на притеснение своего бизнеса и соотечественников за границей по принципу «око за око». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе выступления на Петербургском международном юридическом форуме (ПМЮФ). Его процитировал ТАСС.

«Пока не заработает обновленная система международных договоров, нам пригодится хорошо известный еще с библейских времен принцип взаимности, известный как „око за око“», — высказался он.

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По словам Медведева, резидентам не стоит ждать другого отношения к себе в России, если отечественный бизнес или россиян притесняют и дискриминируют в других странах.

Медведев заверил, что российские противники ведут международное сообщество к третьей мировой войне. В этом противоборстве не будет победителей, констатировал зампред Совбеза.

Также он добавил, что Россия начала спецоперацию для спасения миллионов мирных жителей. Тогда как западные союзники Украины накачивают ВСУ оружием и поощряют террор в пограничных областях РФ.