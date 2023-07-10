Власть 10 июля 2023, 19:50 Западных союзников Украины назвали виновниками обстрелов российских территорий МИД: обстрелы Украиной территорий России были бы невозможны без содействия Запада РИА «Новости»

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Обстрелы Керченского пролива, Ростовской и Брянской областей со стороны ВСУ были бы невозможны без содействия возглавляемой США западной коалиции. Так в МИД РФ прокомментировали атаки Украины на российские регионы 9 июля.

«Подобные действия были бы невозможны без финансового, технического и логистического содействия возглавляемой США западной коалиции, выступающей, по сути, спонсором преступной деятельности режима Зеленского», — отметили в ведомстве.

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В Министерстве также выразили уверенность, что все причастные к преступлению понесут наказание. Кроме этого, российские военные дадут ответ на атаки в рамках спецоперации, устранив все угрозы, исходящие с украинской стороны.

Накануне ВСУ выпустили по Крымскому мосту три ракеты С-200. Их уничтожили средствами ПВО. Также боевики обстреляли объекты в Ростовской и Брянской областям. Там сбили одну и две ракеты соответственно.

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