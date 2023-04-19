Власть 19 апреля 2023, 00:31 Западные хозяева потребовали от Украины силового возвращения Крыма и Донбасса — Лавров Глава МИД России Лавров: хозяева требуют от Киева силового возвращения Крыма и Донбасса РИА «Новости»

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Киевский режим не представляет интересы жителей Крыма и Донбасса, но западные хозяева Украины продолжают настаивать на силовом возвращении полуострова и территорий на юго-востоке. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров на пресс-конференции после встречи с министром иностранных дел Венесуэлы Иваном Хилем Пинто. Слова российского дипломата привел ТАСС.

«Как можно надеяться, что киевский режим представляет интересы крымчан и жителей юго-востока Украины, а именно возвращения этих территорий силой требуют от Киева его западные хозяева», — отметил Лавров.

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Глава российского внешнеполитического ведомства напомнил, что Генассамблея ООН в 1970 году одобрила Декларацию, в которой прописано, что «каждая страна обязана уважать принцип территориальной целостности государств, чьи правительства представляют интересы всего народа, проживающего на данной территории».

Лавров 17 апреля начал турне по Латинской Америке. До 21 апреля министр посетит с визитом Бразилию, Венесуэлу, Никарагуа и Кубу. Лавров проведет встречи с лидерами латиноамериканских стран и главами МИД.