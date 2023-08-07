07 августа 2023, 15:26
Западные авиапроизводители захотели вернуться на российский рынок
Путин призвал российских авиапроизводителей занять освободившуюся нишу
Отечественным авиапроизводителям необходимо успеть занять освободившуюся нишу, пока иностранные конкуренты не вернулись на российский рынок. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, сообщили на сайте Кремля.
Руководитель госкорпорации рассказал российскому лидеру о наращивании выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиационной техники. Чемезов напомнил о планах начать серийное производство лайнеров МС-21 и Ту-214. По его словам, они понадобятся отечественным авиакомпаниям на замену зарубежным.
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«Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу. <…> Обязательно надо это сделать», — подчеркнул Путин.
Он уточнил, что нужно это сделать до того момента, «когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого». Чемезов согласился с президентом.
В конце июля авиазавод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в госкорпорацию «Ростех», передал российскому министерству обороны партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31.
Авиация
Владимир Путин
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