Власть 07 августа 2023, 15:26 Западные авиапроизводители захотели вернуться на российский рынок Путин призвал российских авиапроизводителей занять освободившуюся нишу РИА «Новости»

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Отечественным авиапроизводителям необходимо успеть занять освободившуюся нишу, пока иностранные конкуренты не вернулись на российский рынок. Об этом заявил президент страны Владимир Путин на встрече с главой Ростеха Сергеем Чемезовым, сообщили на сайте Кремля.

Руководитель госкорпорации рассказал российскому лидеру о наращивании выпуска боевых самолетов и о развитии производства гражданской авиационной техники. Чемезов напомнил о планах начать серийное производство лайнеров МС-21 и Ту-214. По его словам, они понадобятся отечественным авиакомпаниям на замену зарубежным.

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«Есть реальный шанс у наших производителей занять освобождающуюся нишу. <…> Обязательно надо это сделать», — подчеркнул Путин.

Он уточнил, что нужно это сделать до того момента, «когда иностранные производители вернутся, а они хотят этого». Чемезов согласился с президентом.

В конце июля авиазавод «Сокол» Объединенной авиастроительной корпорации, которая входит в госкорпорацию «Ростех», передал российскому министерству обороны партию модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31.