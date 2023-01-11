Власть 11 января 2023, 22:59 Западную Украину захотели пристроить «прежним хозяевам» — Медведев Замглавы Совбеза России Медведев: западную Украину хотят пристроить прежним хозяевам

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Западные территории Украины хотят «пристроить прежним хозяевам», именно для этого во Львове собрались польский президент Анджей Дуда, глава Литвы Гитанас Науседа и президент Украины Владимир Зеленский. Такое мнение в Telegram-канале высказал заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

«Во Львове, который снова будет носить имя Лемберг, они встретились, чтобы западные украинские области правильно пристроить новым (прежним) хозяевам», — заявил Медведев.

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Замглавы СБ РФ назвал западных политиков убогими, «страдающими от имперских амбиций и фантомных болей, вызванных потрепавшей их историей». Медведев предупредил, что все поставляемые на Украину танки превратятся в ржавое железо и не спасут распадающуюся на части страну.

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Польша передаст Украине роту танков Leopard в рамках международной коалиции, заявил Дуда. Для реализации поставок нужно выполнить несколько формальных требований. Литва передаст на Украину системы ПВО и зенитные установки, об этом сообщил президент страны после встречи с Зеленским во Львове.