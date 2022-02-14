Западную русофобию объяснили сходством слов «Москва» и «мускулы»

Слова «Москва» (Moscow) и «мускулы» (muscles) звучат похоже в английском языке. Из-за этого, возможно, проявляется русофобия западных стран. Такую версию выдвинул зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный в беседе с «Газетой.ru».

«Любопытно, что слова „мускулы“ и „Москва“ в английском схожи по звучанию. Может, в этом и кроется психологическая причина русофобии и враждебности Запада, что заставляет их представлять Москву агрессором», — предположил депутат.

Он напомнил, что западные СМИ часто любят использовать каламбур «Москва играет мускулами», что тоже служит косвенным доказательством этой гипотезы.

Выборный рассудил, что всю истерию в медиа можно будет прекратить только в том случае, когда украинцы скажут решительное «нет» внешнему влиянию на них и действительно, а не голословно выберут путь независимой страны.

Зампред по безопасности также отметил, что Россия не хочет конфликтовать ни с одним государством и стремится к укреплению мирного сотрудничества.