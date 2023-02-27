Власть 27 февраля 2023, 02:14 Запад не сможет развалить Россию, как СССР — Медведев Медведев: у Запада не получится похоронить Россию, как СССР РИА «Новости»

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Западные страны продолжают думать, что, развалив Советский Союз без единого выстрела, они смогут также легко развалить Россию. Но это лишь иллюзии. Об этом в статье для «Известий» заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

«У них сохраняются бредовые иллюзии, что, отправив на тот свет без единого выстрела Советский Союз, они смогут без существенных проблем для себя похоронить и нынешнюю Россию, бросая в топку жизни тысяч людей, вовлеченных в конфликт», — написал Медведев.

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По его словам, это очень опасные заблуждения. Как с СССР — не получится, подчеркнул зампред Совбеза.

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В этой же статье он заявил, что «мир без России нам не нужен». По словам автора статьи, вопрос о существовании нашей страны, если он возникнет, будет решаться не на украинском фронте, а будет связан с дальнейшей судьбой всего мира.

Ранее Медведев заявил, что переговоры с Украиной будут тяжелыми и нервными, напомнило ИА НСН. Диалог усложняет то, что формальные участники переговоров со стороны Украины и фактические руководители — разные люди, добавил он.